الموسيقار بيشوي عوض يكتب: كورونا.. والمستير

أعلم أنه موضوع شائك، فهذه المناقشات مثل غيرها فى كنيستنا القبطية، أصبحت من المحرمات، وكأن كنيستنا القبطية المجيدة، زرعت فى وجدان أبناؤها حقل ألغام، كلما فتحوا موضوعًا أو تسألوا تساؤلا انفجر فى وجههم، وصرنا بذلك، مقيدين، مكبلين، صامين الحواس والأذهان.كما لو كانت كنيستنا أصبحت كنيسة أموات، تربى فى صدور أولادها فلسفات: الموت فقرا أفضل من الحياة يسرًا، الموت جهلًا أفضل من الحياة بمعرفة، الموت مرضا أفضل من الحياة معافاُ، الموت موتًا أفضل من الحياة; متناسين أن الحياة هى أجمل عطايا الرب.أنشر مقالى للتوعية، لعل إدارة كنيستنا القبطية تتخذ قرارات حاسمة عاجلة، قبل فوات الوقت.منذ أن انتشر فيروس كورونا الخطير القاتل،يدور فى رأسى وربما فى رؤوس الكثير من الأقباط ممن يعطون لنفسهم حق التفكير وطرح التساؤلات لوهلة، عن ملعقة التناول التى نضعها فى فمنا الواحد تلو الآخر لاعقين إياها عند التناول.ومدى خطورة هذه الطريقة فى نقل العدوى ونشر فيروس كورونا فى المجتمع المصرى بسبب الأقباط دون شك.وهنا أعرض على حضراتكم طرق العدوى بفيروس كورونا طبيًا:بالمصافحة أو المعانقة أو العطس أو استنشاق زفير المريض أو التقبيل أو اللعاب أو ملامسة أى شيء لمسه المريض أو التواجد مع المريض فترة وجيزة فى أى مكان مغلق.مما يجعل هذا الفيروس من أخطر الفيروسات على الإطلاق لسرعة انتقاله وعدم وجود علاج وأنه من الممكن ألا يظهر على المريض أى أعراض مدة أسبوعين ويستمر فى نقل العدوى لمن حوله.هذا فقط ما دفعنى أن أكتب هذا المقال، مطالبًا كنيستنا القبطية بضرورة تغيير طريقة التناول على أن تصبح غمس القربان جسد الرب بعصير العنب دم الرب وإعطاءه لكل شخص فى يده أو فى لفافته الخاصة ليضع الأسرار المقدسة فى فمه بيده هو.وضرورة الشرب من مياه الزجاجات المعدنية باستخدام أكواب المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد فقط، وتعليق مراسم الميرون والعماد واللقانات، وتعليق الاجتماعات والرحلات والقداسات لفترة.كل هذه الاحتياطات الوقائية واجب إنسانى، بيئى، قومى، والتباطؤ فى أخذ هذه الإجراءات هو انعدام المسئولية، وإقحام الأمور اللاهوتية والإيمانية فى الأمور الطبية العلمية هو مغالطة فارغة، فجسد الرب ودمه يطهروننا من كل خطية وليست الملعقة الحديدية.وإن التناول كل يوم لا يمنعنا من الذهاب للطبيب البشرى، بحثًا عن الدواء الشافى، ومنا من لديهم المقدرة المادية الباهظة يسافرون دول الغرب للعلاج، وإن لم يثبت حتى اليوم أى عدوى من التناول بالماستير، فهذا لأنه لم يذهب أى أحد من قبل لإجراء فحصاَ للبحث عن مصدر العدوى.راجيًا فى نهاية مقالى أن نأخذ تخوفات الناس على محمل الجد وبرفق، متفهين مشاعرهم مصلين أن يضمد الرب كل ضعف.مايسترو بيشوى عوض• مؤلف موسيقى وعضو المؤسسة العالمية للمؤلفين الموسيقيين• مدرس الموسيقى بمعاهد الكونسرفتوار ومدارس باريس• قائد للكورالات والأوركسترات• مهتم بألحان الكنيسة القبطية