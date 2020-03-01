زيادة معدلات البطالة عالميًا في 2020

من المتوقع أن يظل معدل البطالة على حاله خلال 2020، وذلك تماشيًا مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصادي عالمى مستقر، ومع ذلك هناك بعض المخاطر الاقتصادية المالية السياسية التي تشير إلى احتمال زيادة معدلات البطالة عام 2020، حيث تذهب أحدث التوقعات إلى أن أعداد العاطلين سوف يزداد بما يقرب من 2 مليون شخص مع تنامي عرض القوي العاملة.وكشف تقرير إلى أنه ينبغي على التنمية المستدامة وفقا لمنظمة العمل الدولية 2019 تبني هدفين رئيسين هما تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع الذكور والإناث بمن فيهم الشباب والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وبما يكفل لهم أجرا متساويا عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، والهدف الثاني هو تخفيض نسبة الشباب في خارج شبكة التعليم أو التدريب أو التوظيف مع بداية العام المستهدف 2020.وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية سوف وصلت البطالة على مستوى العالم إلى 4.9% بنهاية عام 2019، مع تفاوت المعدل بين مجموعات الدول المختلفة، حيث يصل إلى أدنى مستوى في الدول منخفضة الدخل (3.7%) وإلى (4%) في البلدان ذات الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ثم (5.1%) في البلدان مرتفعة الدخل ويبلغ معدل البطالة أقصى قيمة له في الشريحة العليا من الدول المتوسطة ( 6%).وبالرغم من توقع استقرار معدلات البطالة الإجمالية عند 4.9% وحدوث تقارب نسبي في هذه المعدلات بين المجموعة الرئيسية للدول، إلا أنه ينبغي التنويه إلى 6 ملاحظات أساسية:الملاحظة الأولى تعكس المتوسطات العامة استقرار معدلات البطالة لمجموعة الدول المختلفة، ولكنها تخفي في حقيقة الأمر وجود تباينات كبيرة في هذه المعدلات على مستوى المناطق الجغرافية وتقسيماتها الفرعية، وكذا على مستوى الدول الفردية مثل (جنوب افريقا – البرازيل الدول العربية غير الخليجية – فرنسا – ايطاليا- تركيا والتي تشهد معدلات بطالة مرتفعة) ولذا يقتضي الأمر تدارس أسواق العمل حالة بحالة لمعرفة ظروف كل دولة والعوامل المؤثرة في قدراتها الاستيعابية لعنصر العمل.الملاحظة الثاانية: على الرغم من استقرار معدلات البطالة في مجملها حيث تؤكد منظمة العمل الدولية زيادة أعداد المتعطلين بما يقرب من مليون شخص عام 2019، وتنخفض الزيادة المتوقعة إلى 700 ألف شخص في عام 2020 إلا أنه لا يمكن أن نغفل توقعات صندوق النقد الدولي بأعداد المتعطلين قد تزيد بما يقرب من 2 مليون شخص عام 2020 وهو ما يثير معضلتين تتعلق أولهما بكيفية توفير الموارد لتأمين معيشة هذه الأعداد من المتعطلين، وتدبير سبل الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل لهم حياة كريمة ويحول دون تداعيات البطالة من منظور الاستقرار الأمني والاجتماعي، وثانيها تتعلق بكيفية دفع عجلة النمو الاقتصادي بالسرعة الكافية لزيادة الطاقات الانتاجية للقطاعات المختلفة بما يمكنها من استيعاب الزيادة التي تتوالى سنويا لسوق العمل، وفي الوقت ذاته امتصاص جانب من جموع العاطلين الذين تتراكم أعدادهم سنة تلو الأخرى.الملاحظة الثالثة: تتعلق بارتفاع معدل البطالة بين الإناث مقارنة بمعدلات البطالة بين الذكور ويتسع حجم هذه الفجوة في الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخل، وعلى نقيض ذلك تختفي هذه الفجوة تقريبا في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.الملاحظة الرابعة: يعتبر معدل البطالة بين الشباب أقل نسبيا في البلدان منخفضة الدخل مقارنة بباقي مجموعات الدول الأخرى إلا أنه يظل أكبر من معدل البطالة الكلي من جميع البلدان تقريبا.الملاحظة الخامسة: يعتبر التحدي الحقيقي في الوقت الحاضر هو ظاهرة تزايد أعداد الشباب خارج شبكة التعليم أو التدريب أو التوظيف فعلى المستوى العالمي يصنف حوالي 30% من الإناث و13% من الذكور ضمن هذه المجموعة عام 2018.الملاحظة السادسة: أن تطور معدلات البطالة كمؤشر لمستوى أداء سوق العمل إنما يعكس جانبا واحدا فقط من كفاءة السوق يتعلق بمدى تطابق جانبي الطلب والعرض والفجوة القائمة بينهما، غير أن التحليل المتعمق والمتكامل للسوق ينبغي ان يتطرق للخصائص الهيكلية لسوق العمل ذاته من حيث التركيب العمري والنوعي والمستوي الاقتصادي(الدخل) للملتحقين بسوق العمل ومن حيث الهيكل المؤسسي والقطاعي للسوق باعتبارها عوامل أساسية تعكس ظروف العمل ومدي توفر العمل اللائق والدخل المناسب للعاملين.