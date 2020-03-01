رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

زيادة معدلات البطالة عالميًا في 2020

الأحد 01/مارس/2020 - 07:01 م
البطالة
البطالة
حسن كامل
طباعة
من المتوقع أن يظل معدل البطالة على حاله خلال 2020، وذلك تماشيًا مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصادي عالمى مستقر، ومع ذلك هناك بعض المخاطر الاقتصادية المالية السياسية التي تشير إلى احتمال زيادة معدلات البطالة عام 2020، حيث تذهب أحدث التوقعات إلى أن أعداد العاطلين سوف يزداد بما يقرب من 2 مليون شخص مع تنامي عرض القوي العاملة.

وكشف تقرير إلى أنه ينبغي على التنمية المستدامة وفقا لمنظمة العمل الدولية 2019 تبني هدفين رئيسين هما تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع الذكور والإناث بمن فيهم الشباب والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وبما يكفل لهم أجرا متساويا عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، والهدف الثاني هو تخفيض نسبة الشباب في خارج شبكة التعليم أو التدريب أو التوظيف مع بداية العام المستهدف 2020.

وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية سوف وصلت البطالة على مستوى العالم إلى 4.9% بنهاية عام 2019، مع تفاوت المعدل بين مجموعات الدول المختلفة، حيث يصل إلى أدنى مستوى في الدول منخفضة الدخل (3.7%) وإلى (4%) في البلدان ذات الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ثم (5.1%) في البلدان مرتفعة الدخل ويبلغ معدل البطالة أقصى قيمة له في الشريحة العليا من الدول المتوسطة ( 6%).

وبالرغم من توقع استقرار معدلات البطالة الإجمالية عند 4.9% وحدوث تقارب نسبي في هذه المعدلات بين المجموعة الرئيسية للدول، إلا أنه ينبغي التنويه إلى 6 ملاحظات أساسية:
الملاحظة الأولى تعكس المتوسطات العامة استقرار معدلات البطالة لمجموعة الدول المختلفة، ولكنها تخفي في حقيقة الأمر وجود تباينات كبيرة في هذه المعدلات على مستوى المناطق الجغرافية وتقسيماتها الفرعية، وكذا على مستوى الدول الفردية مثل (جنوب افريقا – البرازيل الدول العربية غير الخليجية – فرنسا – ايطاليا- تركيا والتي تشهد معدلات بطالة مرتفعة) ولذا يقتضي الأمر تدارس أسواق العمل حالة بحالة لمعرفة ظروف كل دولة والعوامل المؤثرة في قدراتها الاستيعابية لعنصر العمل.

الملاحظة الثاانية: على الرغم من استقرار معدلات البطالة في مجملها حيث تؤكد منظمة العمل الدولية زيادة أعداد المتعطلين بما يقرب من مليون شخص عام 2019، وتنخفض الزيادة المتوقعة إلى 700 ألف شخص في عام 2020 إلا أنه لا يمكن أن نغفل توقعات صندوق النقد الدولي بأعداد المتعطلين قد تزيد بما يقرب من 2 مليون شخص عام 2020 وهو ما يثير معضلتين تتعلق أولهما بكيفية توفير الموارد لتأمين معيشة هذه الأعداد من المتعطلين، وتدبير سبل الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل لهم حياة كريمة ويحول دون تداعيات البطالة من منظور الاستقرار الأمني والاجتماعي، وثانيها تتعلق بكيفية دفع عجلة النمو الاقتصادي بالسرعة الكافية لزيادة الطاقات الانتاجية للقطاعات المختلفة بما يمكنها من استيعاب الزيادة التي تتوالى سنويا لسوق العمل، وفي الوقت ذاته امتصاص جانب من جموع العاطلين الذين تتراكم أعدادهم سنة تلو الأخرى.

الملاحظة الثالثة: تتعلق بارتفاع معدل البطالة بين الإناث مقارنة بمعدلات البطالة بين الذكور ويتسع حجم هذه الفجوة في الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخل، وعلى نقيض ذلك تختفي هذه الفجوة تقريبا في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.

الملاحظة الرابعة: يعتبر معدل البطالة بين الشباب أقل نسبيا في البلدان منخفضة الدخل مقارنة بباقي مجموعات الدول الأخرى إلا أنه يظل أكبر من معدل البطالة الكلي من جميع البلدان تقريبا.

الملاحظة الخامسة: يعتبر التحدي الحقيقي في الوقت الحاضر هو ظاهرة تزايد أعداد الشباب خارج شبكة التعليم أو التدريب أو التوظيف فعلى المستوى العالمي يصنف حوالي 30% من الإناث و13% من الذكور ضمن هذه المجموعة عام 2018.

الملاحظة السادسة: أن تطور معدلات البطالة كمؤشر لمستوى أداء سوق العمل إنما يعكس جانبا واحدا فقط من كفاءة السوق يتعلق بمدى تطابق جانبي الطلب والعرض والفجوة القائمة بينهما، غير أن التحليل المتعمق والمتكامل للسوق ينبغي ان يتطرق للخصائص الهيكلية لسوق العمل ذاته من حيث التركيب العمري والنوعي والمستوي الاقتصادي(الدخل) للملتحقين بسوق العمل ومن حيث الهيكل المؤسسي والقطاعي للسوق باعتبارها عوامل أساسية تعكس ظروف العمل ومدي توفر العمل اللائق والدخل المناسب للعاملين.

موضوعات متعلقة

«حرمت يا مستر».. معلم يضرب طالبة على قدميها بـ«الخرزانة» (فيديو)

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

الحركة الأكبر.. ترقية 3 آلاف عامل فى «البترول»

وزيرة الصحة تطير إلى الصين خلال ساعات

الصور

image description

هانى رمزى وليلى علوى فى طريقهما لسوهاج (صورة)

image description

وزير العدل يفتتح مكتب توثيق مدينة نصر ثالث (صور)

image description

الحماية المدنية تنفذ تجربة إنقاذ مواطنين بعد انهيار عقار (فيديو)

image description

جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني في ملتقى الجامعات (صور)

image description

مسابقة لياقة بدنية تكشف كفاءة أفراد الحماية المدنية (فيديو)

الأكثر قراءة

6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البحرين

مصر تعلن رفضها ملء خزان سد النهضة.. وترد على مغالطات إثيوبيا بشأن المفاوضات

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

ما حقيقة نقل حالتي «كورونا» لمستشفى «النجيلة»؟ «الصحة» ترد

إنفوجراف

image description

خطوات قانونية لاستعادة تليفونك المسروق (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

جلستا تصوير لـ روبى فى أقل من 24 ساعة (صور)

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تجيب لـ «الدستور»عن أهم التساؤلات حول علاج التثدي عند الرجال

أعراض مرض الكورونا والتدابير الاحترازية عند ظهورها

الدكتور كريم صبري في حواره لـ«الدستور»: هناك طرق لتفادي فشل تحويل مسار المعدة

الدكتورة دعاء سهيل لـ«الدستور»: يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بأمان

منوعات

الطب البديل يقدم المساعدة في علاج فيروس كورونا 2020

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مقالات الرأي
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: 7 أيام دون «فيسبوك».. هروب من «سجن اختيارى»
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
المزيد

الثقافة

طبعة عربية من «سر النجاح» لـ صموئيل سمايلز

«ماريمبا» نسمة عبدالعزيز تفتتح ثالث ليالي مهرجان دندرة للموسيقى

أحمد علي يبحر في ملتقى إبداع الدولي للفنون بـ«نيل الأقصر»

«عاش هنا» حسن الإمام: 20 سراي الجزيرة بالزمالك