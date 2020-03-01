الديهي: مصر صبرت كثيرًا على إثيوبيا وكل الخيارات متاحة

وصف الإعلامي نشأت الديهي، بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن مفاوضات سد النهضة، بـ"القوي"، حيث تمكن المفاوض المصري أن يخرج بملف سد النهضة من الغرف المظلمة والمغلقة إلى الهواء مباشرة على مرأى ومسمع من العالم في واشنطن.وأضاف الديهي خلال برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "تن": "نتفاوض منذ 5 سنوات ولم يسمع أحد بالتغطرس والتعنت الإثيوبي، وقد صبر المفاوض المصري كثيرًا، لكننا تمكنا من نقل الملف بمهارة إلى الولايات المتحدة كراعية للمفاوضات أمام العالم، لكي يعرف العالم صدق نوايا الجانب المصري في مقابل التعنت الإثيوبي".وتابع: "المفاوض الأمريكي والبنك الدولي توصلا إلى نتيجة عدم حضور الجانب الإثيوبي للمفاوضات"، مؤكدًا أن جميع الخيارات أمام مصر مفتوحة للحفاظ على حقها، لافتًا إلى أن الدولة صبرت على إثيوبيا لمدة 5 سنوات ليعرف العالم أننا أصحاب حق.