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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحمد علي يبحر في ملتقى إبداع الدولي للفنون بـ«نيل الأقصر»

الأحد 01/مارس/2020 - 06:59 م
أحمد علي
أحمد علي
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شارك الفنان التشكيلي والشاعر الأقصري أحمد علي في ملتقى إبداع الدولي للفنون بلوحة لفتت أنظار زوار الملتقى ونقاده حملت عنوان "نيل الأقصر".

واللوحة زيت على توال وتستقي بيئة جنوب مصر بمفرداتها وتفاصيلها حيث يمتد النيل بين المروج والمنزل المصري الجنوبي الذي يقف كمفردة مهمة نطقت بها أكف الفنان.

وبين تشكيلات ألوان القرية المصرية المتدة بين الأخضر وظلال الخوص تظهر لوحة نيل الأقصر بين فطرية المنظور واحتراف الفنان الأصيل.

وانطلق ملتقى إبداع الدولي للفنون مساء اليوم بساقية الصاوي والذي يشهد معرضًا تشكيليًا للكثير من الفنانين العرب، ويمتد من 1 وحتى 9مارس.
يذكر أن أحمد علي هو شاعر وفنان تشكيلي صُدر له ديوان "شهوة البنفسج"، وشارك في العديد من المعارض والمؤتمرات.

وعن لوحة "نيل مصر"، قال الفنان أحمد علي: "اخترت هذه اللوحة لأن هذا الملتقى له جمهوره وأود أن أبرز تفاصيل والتيمة الجنوبية لزوار الملتقى ربما تعبيرًا عن اغتراب الجنوب في الشمال".

وشاركت الفنانة أنغام شوقي بنت المنصورة بلوحة "الوحدة اكتفاء"، وقالت شوقي إن اللوحة تمس كثيرًا مكافحة التدخل السلبي في وجدان الآخرين.

وأضافت أنها دائمًا ما تستمد من الشجر الكثير من روحها الفنية وتشكيلاتها.

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