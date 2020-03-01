كنائس أطلس والمشروع الأمريكي تستقبل الصوم الكبير بقداسات يومية

أعلنت كنائس مناطق أطلس والمشروع الأمريكي الثلاث، بإيبارشية حلوان والمعصرة عن جدول قداساتها اليومية خلال فترة الصوم الكبير.

وتنظم كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس قداساتها بشكل يومي من الاثنين للخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

بينما تُنظم كنيسة الأباء الرسل الأطهار والأنبا كاراس السائح قداساتها خلال يومي الاثنين والخميس، حيث ويبدأ قداس يوم الإثنين من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، بينما يبدأ قداس يوم الخميس من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الخامسة هصرًا.

وفي السياق ذاته، تُنظم كنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مُحب الأب مرقوريوس أبي سيفين قداساتها خلال أيام الإثنين والثلاثاء والخميس وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

ويُتمم طقوس وصلوات القداس الإلهي بالكنائس الثلاث رعاتها الست القس كاراس عبد الله، والقس يوحنا جابر، والقس أرسانيوس جابر، والقس نوفير سمير، والقس متاؤس عياد، والقس أبانوب ميلاد.