أسقفية الشباب تفتتح مهرجان الكرازة المرقسية بإيبارشية حلوان

افتتحت أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب، ووكيل معهد الرعاية والتربية، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الدورة الأحدث لمهرجان الكرازة المرقسية بإيبارشية حلوان والمعصرة.وحمل شعار الدورة الجديد لعام 2020 من مهرجان الكرازة المرقسية، عنوان "كنيستي.. روح وحياة"، وجاء ذلك ببيت القديس العظيم مارمرقس الرسول بمنطقة مدينة نصر.وجاء اللقاء لخدام المراحل الكنسية جميعًا بدءً من الروضة والطفولة مرورًا بمراحل التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي والثانوي، ثم المرحلة الجامعية والخريجيين والخدام والخادمات وأسرة عرس قانا الجليل للمتزوجين حديثًا وأسرة سمعان الشيخ لكبار السن وكذلك الحرفيين وتعليم الكبار وذوي القدرات الخاصة.وجاء حفل الافتتاح في شكل يوم روحي، اشتمل على مًحاضرتين، حملت الأولى شعار "كيف تعرف احتياجات مخدومك؟"، والثانية والتي حملت شعار: "التحفيز والتشجيع"، جاء هذا بجانب تنفيذ عدد من ورش العمل الخاصة باكتشاف معدلات ذكاء المخدومين.بالاضافة الى مجموعة ورش عمل أخرى تخص آليات التعلم السريع، والتي قدمها مجموعة مُنتخبة من خُدام أسقفية الشباب.