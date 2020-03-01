نتائج لقاء وزير الطيران ورئيس هيئة الاستثمار

في إطار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى مصر بما يليق بمكانتها الدولية والإقليمية، التقى السيد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.أقيم اللقاء بين الوزير ورئيس الهيئة لبحث التعاون بين الجانبين، لتقديم كل الخدمات اللازمة للمستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وذلك تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء نحو الترويج للاستثمار بالسوق المصرية والعمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأكد المستشار محمد عبدالوهاب أن النجاح في التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت مصر بتنفيذها مؤخرًا، وتحسين بيئة الأعمال في مصر والترويج للفرص الاستثمارية يرجع، الفضل فيه لتضافر جهود كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة بما يحقق المزيد من النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وزيادة فرص العمل المرتبطة به.إنشاء مكتب لهيئة الاستثمار داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك للرد على كل استفسارات المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات والبيانات والمطبوعات المتعلقة بالقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية.عرض أفلام ترويجية حول أهم المشروعات القومية التي نفذتها مصر مؤخرًا والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار بصالات انتظار الركاب بالمطارات والرحلات الجوية.عرض المطبوعات الخاصة بترويج مناخ الاستثمار في مصر بصفة دورية على متن كل رحلات مصر الطيران إلى دول العالم المختلفة.وجدير بالذكر أن اللقاء قد شهد استعراض الطرفين طلبًا لإحدى الشركات العالمية لتنفيذ استثمارات جديدة داخل كل مطارات جمهورية مصر العربية لما تتميز به من سوق واعدة، وبما لها من مكانة جغرافية مهمة.