كنيسة الأنبا أنطونيوس بحلوان تحتفل بعيد سيامة رعاتها

تحتفل كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بحلوان، بذكرى سيامة خمسة من راعاتها خلال شهري فبراير ومارس.واحتفلت الكنيسة يومي 19 و20 فبراير المُنصرم بالعيد الخامس لسيامة القس أرسانيوس جابر، والعيد الثالث لسيامة القس نوفير سمير والقس متاؤس عياد.وتحتفل الكنيسة في العاشر من مارس الجاري، بالعيد العشرين لسيامة القس كاراس عبد الله، راعي الكنيسة الأكبر، والعيد الأول لسيامة القس أبانوب ميلاد.وكانت الكنيسة احتفلت في التاسع والعشرين من نوفمبر 2019، بالعيد السادس لسيامة القس يوحنا جابر.يُشار إلى أن كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، تخضع لتدبير ورئاسة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو وتوابعهم، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.