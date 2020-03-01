كشفت تقارير دولية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، عن 9 مخاطر محتملة تتحكم فى توجهات الاقتصاد العالمى.جاءت على رأس هذه المخاطر المرتبطة بعدم استقرار أسواق المال والسياسة النقدية مع احتمال إجراء المؤسسات المالية لتعديلات غير متوافقة، كرد فعل لحدوث تصويب مفاجئ في قيم الأصول أو إعادة تقويم فاعلية السياسات النقدية التوسعية المطبقة في الاقتصادات المتقدمة، فقد يحدث إعادة تقويم المراكز المالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي اضطرابات واسعة النطاق في سوق السندات الدولية مع ارتفاع مخاطر العائد ينتج عنها زيادة التوقعات بارتفاع معدلات الفائدة، كما أن ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات سوق العمل من شأنه التأثير على معدلات الاستثمار ومرئيات السلطات النقدية فيما يتعلق بالسياسات واجبة الاتباع، وتتجلى خطورة الأمر مع تنامي الضغوط المالية بسبب تزايد عجز الموازنة العامة في كثير من الدول، مما يضطرها إلى الاقتراض من الأسواق الدولية بتكلفة عالية، وهو ما يرفع بدوره من أسعار السندات الدولية في ظل تزايد عنصر المخاطرة حال عدم إمكانية السداد.أما الخطر الثاني فيرتبط بتزايد حالة عدم التيقن بالسياسات المستقبلية حيث أدى انتشار الإجراءات التجارية الحمائية إلي انتشار حالة من عدم التأكد بشأن تكاليف التجارة في المستقبل مما يؤدي إلي تراجع الثقة في الأسواق المالية والتجارية.وثالث المخاطر الجيوسياسية في كوريا وبعض دول الشرق الأوسط إلى جانب تأثير فرص العقوبات على إيران والتوترات السياسية بين كل من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد والأوروبي والتي يمكن وأن تترجم إلى سياسات عدوانية ضارة بالمنافسة العالمية.رابعًا المخاطر الناجمة عن السياسات الحمائية المقيدة لتجارة الدولية فقد تصاعدت التوترات التجارية ومنها على سبيل المثال ما حدث العام الماضى من فرض الولايات المتحدة الأمريكية لتعريفات جمركية على مجموعة من السلع المستوردة من الصين بحوالي 200 مليار دولار مما أدى إلى ردود أفعال انتقامية، حيث أعلنت الصين في المقابل عن فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية بقيمة 110 مليار دولار.خامسًا المخاطر المرتبطة بعوامل هيكلية والناجمة عن توقعات تباطؤ النمو الممكن تحقيقه، ويرجع هذا التخوف إلى تراخي نمو الانتاجية الاستثمارية في كل من الاقتصادات المتقدمة والدول النامية والناشئة على حد سواء.سادسًا المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية كفيروس كورونا والزلازل والأعاصير( مثل إعصارها في الولايات المتحدة ) والفيضانات وظروف الجفاف والتى تؤدي لتردي الأوضاع الاقتصادية في مناطق شتى مثل أمريكيا اللاتينية ومنطقة الكاربى وجنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عما تثير هذه الكوارث من تداعيات إنسانية ومالية ممثلة في حجم الضحايا والمصابين ونفقات إعادة البناء والتعمير وعمليات التجهيز...الخ.سابعًا: المخاطر المرتبطة بأسعار النفط إذ أنه في حالة عودة أسعار النفط للانخفاض إلي المستويات المتدنية التي كانت سائدة في الفترة (2012- 2016) في ظل عدم التزام الدول الأعضاء بالحصص الإنتاجية المقرر فسوف ينعكس ذلك سلبا على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط ومن ثم على أسواق المال والعمل في هذه الدول وعلى تدفقات الاستثمار المباشر وحركة التجارة الدولية.ثامنا: المخاطر المرتبطة بالدورات الاقتصادية وتتجلى في العودة مرة أخرى للانكماش في إطار التقلبات الاقتصادية التي تنتاب الدول المتقدمة حيث لا ينظر استدامة مرحلة الانتعاش مع اقتراب اقتصاديات هذه الدول من حالة التشغيل الكامل والتي عادة ما تقترن بتراخي كفاءة الاستثمار ومعدلات الربحية كمحفزات لمزيد من النمو الاقتصادي.تاسعًا: مخاطر أخري مثل ضعف الحوكمة الجيدة وانتشار الفساد الإداري ووهن فاعلية الإشراف والرقابة المالية والضوابط الحاكمة للسيولة والمراكز المالية للبنوك وكذلك مخاطر عدم التقنين السياسي والتي تكون مدعاة للقلق بشأن احتمالات عدم الالتزام ببرامج الإصلاح الهيكلي.وأكدت التقارير تواجد شواهد تفيد انخفاض معدلات النمو الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية للمبادرة بإعادة حساباتها، كما دفع المستثمرين لإعادة التفكير في توجهاتهم الاستثمارية في ظل المخاطر المحتملة وقد أبقت المؤسسات على محاذيرها، متوخية الحيطة والحرص وتصريحاتها مع التوصية بالتفائل الحذر للمرحلة القادمة بعد 2019، وعدم بناء الحسابات على أساس استدامة النمو المرتفع، مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية والمالية لا تزال بعيدة عن النمط الطبيعي الذي كان سائدا عام 2010 أو قبل الأزمة المالية العالمية، سبتمبر 2008، أو بتعبير آخر ينبغي توخي الحذر لأنه إذا كانت مخاطر الأزمة المالية قد انحسرت في الوقت الراهن إلا أن بعض مكامن الخطر ما زال قائما ومن ثم يتعين الالتزام بمواصلة السياسات الاصلاحية الهيكلية التي من شأنها تنشيط الاستثمار وتحسين الانتاجية ومستويات فحسب بل وفي تحفيز عجلة النمو والإنتاج بما يحقق هدف النمو الاحتوائي والمستدام.