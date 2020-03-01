4 مصابين في تصادم سيارة وجرار بإدفو

وقع حادث تصادم، مساء اليوم، سيارة على كوبري مدينة إدفو بأسوان، ما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.وتلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وجرار، بوسط مدينة إدفو على الكوبرى، ما أسفر عن أصابة 4 أفراد، منهم سيدتين، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية لمعاينة الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.