ملك الأردن يؤكد متانة العلاقات مع العراق في مختلف المجالات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، متانة العلاقات الأخوية الأردنية العراقية والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، مشددا على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تحقيق تطلعاته بمستقبل مزدهر.جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني اليوم لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني بقصر بسمان في عمان، حيث بحثا آفاق التعاون بين الأردن وإقليم كردستان وسبل توسيعها في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية منها.كما تطرق اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.