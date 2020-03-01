الرئيس السيسي يصدر قانون الزراعة العضوية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن الزراعة العضوية، بعد أن أقره مجلس النواب.وينص القانون على أن أحكام هذا القانون تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوي المسجلة.كما ينص على أن تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التي تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة.وتتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية، بحسب الأحوال، إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج، وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.ويحظر وضع شعار عضوي أو (حيوي) أو اي إشارة بهذا المعنى على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على خلاف الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى، أو رقم كودي لمنتج آخر أو شركة أخرى.