وزيرة الصحة تطير إلى الصين خلال ساعات

تغادر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الأحد، مطار القاهرة في طريقها إلى الصين.وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن هالة زايد ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، الأحد، بمطار القاهرة الدولي؛ للكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد.أضاف مجاهد أن المؤتمر سيعقد في مطار القاهرة ضمن جولة للوزيرة لمراجعة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الحجر الصحي في المطار، والتأكد من تنفيذ الخطة الوقائية التي وضعتها الوزارة لمنع تسرب أي حالات مصابة بفيروس كورونا إلى البلاد.وترددت أنباء عن ظهور حالتي إصابة لشخصين مصابين بفيروس كورونا، لكن وزارة الصحة والسكان نفت وجود أي إصابات حتى الآن، موضحة أن هناك العديد من الحالات التي يتم الاشتباه فيها، لكن تثبت سلبية نتائج تحاليل الفيروس حتى الآن.