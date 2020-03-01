مصادر يمنية: تحالف دعم الشرعية يقصف ميليشيات الحوثي بالجوف

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، بأن طائرات تحالف دعم الشرعية، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، كثفت قصفها لتجمعات ومواقع انتشار ميليشيات الحوثي في عدة مناطق بمحافظة الجوف بعد تقدمها نحو مدينة الحزم عاصمة المحافظة.وأضافت المصادر ـ حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية ـ أن معارك عنيفة دارت خلال الـ24 ساعة الماضية دفعت خلالها ميليشيات الحوثي بمئات من مقاتليها، الذين سقط منهم قتلى وجرحى، فيما انسحبت بعض قوات الجيش اليمني تكتيكيًا من مدينة الحزم بشكل جزئي، ولا تزال المواجهات في المدينة مستمرة بدعم وإسناد من قبائل الجوف، التي انضمت للقتال ضد ميليشيات الحوثي.وأشارت المصادر، إلى أن توجيهات عسكرية صدرت بتحريك قوات عسكرية جديدة بكامل عتادها وأسلحتها لخوض معركة مصيرية مع الميليشيات الحوثية، التي تسعى للسيطرة على محافظة الجوف ذات الأهمية الاستراتيجية.. مؤكدة أن قيادة الجيش، وبدعم كامل من قيادة التحالف، في حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة عسكرية محكمة بعد استقدام الميليشيات الحوثية إلى أرض مفتوحة.