وزير الداخلية يؤكد ضرورة وجود إرادة جادة فى التصدى للكيانات الإرهابية

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عددًا من اللقاءات الثنائية المنفصلة مع وزراء داخلية دول "السعودية، الإمارات، البحرين، فلسطين، اليمن، لبنان، تونس"، على هامش مشاركته فى أعمال الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليًا بالعاصمة التونسية.وتضمنت اللقاءات مناقشة سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى، فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف السياسية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، كما تم استعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزارى.وشدد وزير الداخلية، خلال اللقاءات مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب، على أهمية وجود إرادة جادة فى التصدى للكيانات الإرهابية ومثيرى الفتن الذين يسعون إلى العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها بما يتطلب توحيد الجهود العربية لضمان إحباط تلك المخططات الهدامة والتعامل مع منفذيها.وأكد حرص وزارة الداخلية على مد جسور التعاون والتواصل مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة، وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات فى شتى المجالات الأمنية، انطلاقًا من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والاستقرار فى كل الدول العربية.واستعرض الوزير، خلال مباحثاته مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب، مجمل التطورات على الصعيد الإقليمى، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية تؤكد ضرورة مجابهة الفكر المتطرف والعمل على محاصرة الظواهر السلبية التى تؤدى إلى إنتشار الإرهاب، فضلًا عن حتمية تجفيف مصادر تمويله والتعامل مع داعميه.كما تم الاتفاق فيما بين الوزراء على استكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الاتصال المعنية لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.