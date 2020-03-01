الجيش السوري يسقط 6 طائرات تركية مسيّرة فوق إدلب

قال مصدر بوزارة الدفاع السورية إن دفاعات الجيش السوري أسقطت، اليوم الأحد، 6 طائرات تركية مسيرة فوق محافظة إدلب.وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، وفقا لما أوردته مواقع روسية، إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد، خصوصا إدلب، أمام الطائرات والطائرات المسيرة، مضيفا أنه "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".