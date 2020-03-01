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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عضو بمجلس السيادة السوداني: السلام الشامل هدف استراتيجي للحكومة

الأحد 01/مارس/2020 - 05:43 م
صديق تاور
صديق تاور
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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الدكتور صديق تاور، حرص الحكومة الانتقالية على إحلال السلام الشامل بالبلاد، باعتباره هدفا استراتيجيا.

واستعرض تاور، لدى لقائه اليوم الأحد مع انيتا فيبر مدير مركز الحوار الإنساني الألماني، بحضور نائب السفير الألماني في الخرطوم فولقر تلمان، تطورات عملية السلام بالسودان، وجهود الحكومة وحرصها على إنجاح المفاوضات التي تستضيفها جنوب السودان.

من جهة أخرى، أشادت عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في دعم وتطوير المشروعات التنموية والخدمية بالسودان.

وبحثت موسى، خلال لقائها اليوم مع فاول كروبكن مدير مكتب المنظمة بالسودان، أوجه التعاون بين الجانبين، في مجالات التربية والثقافة والعلوم وعدد من البرامج الطموحة الأخرى فيما يخص الشباب والمرأة.

وقال كروبكن، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق للمساعدات التي يمكن أن تقدمها المنظمة للسودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية، إلى جانب مساهماتها لتطوير وتنمية القطاع السياحي وقطاع التعليم، خاصة بناء القدرات في مجالات التعليم التقني والفني.

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