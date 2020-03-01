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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض دسوق السابع للكتاب بكفرالشيخ (صور)

الأحد 01/مارس/2020 - 05:42 م
الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج علي،
جمال عاشور
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افتتح الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة  للكتاب، مساء الأحد، معرض دسوق السابع للكتاب، بحضور اللواء ياسر حفناوى، سكرتير عام محافظة كفرالشيخ، والدكتور أحمد بهى الدين العساسى، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والقمص بطرس بطرس، وكيل مطرانية كفرالشيخ بدمياط، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأعرب «هيثم الحاج» عن سعادته بمعرض دسوق السابع قائلًا: «إن معرض دسوق كان هو البذرة التى تولدت منها معارض الكتاب فى المحافظات، وكانت كفرالشيخ هى البداية حتى وصلت معارض الكتاب بمختلف محافظات وقرى وربوع الجمهورية إلى مئة معرض، لنشر العدالة الثقافية، ونحن نسعى بشكل كبير لإتاحة الكتاب لجميع أفراد المجتمع، لكن نركز بشكل كبير على فئة الشباب ونوعية الكتب التى تجذبه وتشجعه على القراءة».

فيما دعا اللواء ياسر حفناوى إلى تكاتف جميع هيئات الدولة ومؤسساتها لإعادة صفة القراءة للمجتمع مرة أخرى، ويشارك فى المعرض 19 دار نشر منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من دور النشر الخاصة، ويستمر حتى 10 مارس الجارى.

يضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة المصرية للكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل، ومنها سلسلة رؤية التى تصدرها هيئة الكتاب، بالتعاون مع وزارة الأوقاف التى أشاد بها القمص بطرس، ولفت نظره كتاب حماية دور العبادة وتناوله لحماية الكنائس فى الإسلام.

ومن النشر العام كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، والمهنة جغرافى عن جمال حمدان وغيرها،
كما يضم المعرض أحدث إصدارات مكتبة الأسرة وكتب الأطفال، ويصاحب المعرض نشاط ثقافى وفنى متنوع ما بين ندوات ثقافية وأمسيات شعرية واحتفاليات فنية، بالاشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شاركت فى الافتتاح فرقة كفرالشيخ للفنون الشعبية التى قدمت مجموعة من الرقصات منها الحضرة، وغزل فلاحى، وغناوى البنات، والزينة والتنورة، وتابلوه نغمات شعبية.

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