وفد جامعة الأزهر في عزاء شهيد العلم والعمل ببورسعيد

أوفد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، وفدًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد لعزاء أسرة شهيد العلم والعمل الطالب محمد السيد محمد مصطفى، الطالب بالفرقة الثانية شعبة الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدمياط الجديدة، الذي توفي في حادث موتوسيكل أثناء عمله ديلفري في فترة مسائية بعد الكلية.وقام بالعزاء نيابة عن رئيس الجامعة ونواب رئيس جامعة الأزهر الدكتور السعيد محمد عبدالحى الشافعي عميد الكلية والدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد والعديد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط وبورسعيد، بمسقط رأسه في حي المناخ بمدينة بورسعيد.