نائب رئيس جنوب السودان: مفاوضات السلام السودانية في مراحلها الأخيرة

قال النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور رياك مشار، إن مفاوضات السلام السودانية التي تجري بجوبا في المرحلة الأخيرة من الاتفاق النهائي.وذكر الحزب الاتحادي الديمقراطي - الجبهة الثورية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن وفدا من الحزب بقيادة رئيسه ورئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية التوم هجو التقى مع رياك مشار في جوبا، وأطلعه على سير عملية السلام السودانية وموقف الجبهة الثورية تجاه تعيين الولاة والمجلس التشريعي.وطالب مشار أطراف التفاوض بالمزيد من الجهد ومضاعفة جلسات التفاوض للاستعجال بالوصول لاتفاق سلام نهائي يفضي إلى اكتمال هياكل الدولة، ويؤسس إلى سلام واستقرار مستدام.. متعهدا بأنه سوف يعمل على دعم سير عملية السلام بالسودان مع رئيس جنوب السودان سلفاكير مياراديت، ولجنة الوساطة برئاسة الفريق توت قلواك والفريق المعاون له.