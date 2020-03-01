خالد الجندي: الصلاة صعبة ومرهقة ولكن تحمي المجتمع

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاة ليست سهلة بل هي صعبة ومرهقة، ولكنها تتضمن حماية للمجتمع، ولذلك قرن الله سبحانه، الصبر بالصلاة مستشهدًا بالآية القرآنية "واستعينوا بالصبر والصلاة".وأضاف "الجندي" ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن معظم الناس الصلاة بالنسبة لهم تكون مرهقة وتمثل مشقة، وهذا ما ذكره القرآن والسنة، لافتًا إلى أن الإيمان أصلًا لم يكن محبوبًا من الناس ولكن دخلت عليه العناية الإلهية، مستشهدًا بالآية القرآنية "وهو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم".وتابع: لو ربنا راضى عنك ستحب الطاعة وتتلذذ بها، وتكره المعصية.