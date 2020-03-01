دينا الشربينى فى «القصر المعلون»: أسبوع وينتهى التصوير

اقتربت الفنانة دينا الشربينى من إنهاء تصوير فيلمها الجديد «القصر الملعون» الذى تم تغيير اسمه من "يوم 13"، حيث يتبقّى لها 7 أيام ويكون فى دور العرض قريبًا.العمل يتم تصويره ما بين شوارع القاهرة ومدينة 6 أكتوبر، والعديد من بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي،وهو بطولة: أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين أمين، فيدرا، نهى عابدين، محمود حافظ، نهال عنبر.إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: محمود عبدالمغنى، أحمد زاهر، جيهان خليل، ومحمد كيلانى وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبدالله.