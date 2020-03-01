«مسرح شو» فى الأردن منتصف مارس

يستعد فريق "مسرح شو" لمواصلة عروضه المسرحية بالأردن، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول للمشروع في مصر.وأكدت الإدارة الفنية للمشروع أنها تعاقدت على تقديم 4 عروض مسرحية كوميدية وهي: "العيال كبرت 2، مدرسة المشاغبين 2، إنها حقًا عائلة محترمة 2، سك على بناتك 2"، لافتة إلى أنها تحاول جاهدة إحياء تراث المسرح القديم وهو "أبو الفنون" وكيانه ورونقه من جديد، بعد الانحدار خلال السنوات الأخيرة.وأشار الفريق إلى أن ذلك لم ولن يتم إلا من خلال الاستنجاد بالماضي والتراث القديم، مع كامل الاحترام والتقدير لعمالقة الفن والأعمال المسرحية العظيمة.