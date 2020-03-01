محمد محيي يطرح أغنية «سهرانين»

طرح الفنان محمد محيي، أحدث أغنياته "سهرانين"، اليوم الأحد، على قناته بموقع "يوتيوب"، وعبر منصات السوشيال ميديا.الأغنية من ألبومه المنتظر "بتاع زمان"، وهي من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي والـMix لمحمود عزت والـMaster لأمير محروس.ووضع محيي آخر اللمسات على ألبومه الجديد الذي تنتجه شركة "ميوزيك ريكورد"، وتتولى شركة "مزيكا" تسويقه وطرحه في الأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية، على أن يتم طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.ويعتبر ألبوم "مظلوم"، هو آخر أعمال محيي وقد طرحه عام 2008، وتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ولاقي الألبوم وقتها نجاحًا كبيرًا.