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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: تحرير 1416 مخالفة تموينية خلال شهر فبراير

الأحد 01/مارس/2020 - 05:22 م
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن حصيلة الحملات التموينية المكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود أسفرت عن تحرير 1416 مخالفة خلال شهر فبراير، وذلك بغرض إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق ومتابعة جودة المعروضات وتوافرها بصفة مستمرة، والالتزام بالأسعار المتعارف عليها وعدم المغالاة على المواطنين.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 302 مخالفة بمركز المحلة الكبرى تمثلت في (100 مخالفة بالمخابز - 200 مخالفة بالأسواق - 2 مخالفة بمحطات الوقود).

كما أسفرت عن تحرير 322 مخالفة بمركز طنطا تمثلت في (110 مخالفة بالمخابز - 206 مخالفات بالأسواق - 6 مخالفات بمحطات الوقود)، أما في مركز كفر الزيات أسفرت الحملات عن تحرير 67 مخالفة تمثلت في (42 مخالفة بالمخابز - 25 مخالفة بالأسواق)، بينما تم تحرير 58 مخالفة بمركز سمنود تمثلت في (35 مخالفة بالمخابز - 20 مخالفة بالأسواق - 3 مخالفات بمحطات الوقود)، وأسفرت الحملات أيضًا عن تحرير 87 مخالفة بمركز زفتي تمثلت في (50 مخالفة بالمخابز - 35 مخالفة بالأسواق - 2 مخالفة بمحطات الوقود).

كما تم تحرير 73 مخالفة بمركز السنطة تمثلت في (40 مخالفة بالمخابز - 30 مخالفة بالأسواق - 3 مخالفات بمحطات الوقود).

وفي مركز بسيون تم تحرير 127 مخالفة تمثلت في (63 مخالفة بالمخابز - 60 مخالفة بالأسواق - 4 مخالفات بمحطات الوقود).

أما في مركز قطور تم تحرير 130 مخالفة تمثلت في (72 مخالفة بالمخابز - 55 مخالفة بالأسواق - 3 مخالفات بمحطات الوقود).

بينما أسفرت حملات مديرية التموين المركزية عن تحرير 250 مخالفة تمثلت في (57 مخالفة بالمخابز - 183 مخالفة بالأسواق - 10 مخالفات بمحطات الوقود).

كما نتج عن هذه الحملات ضبط (462 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام - 55 شيكارة دقيق مدعم - 168 عبوة مبيدات زراعية مغشوشة - 6000 رغيف خبز بلدى مدعم - 18 عبوة تونة مخالفة للقرار 330 - 4000 كجم سكر مخالف للقرار 330 - 1000 لتر زيت طعام بدون بيانات - 203 كجم جبن رومي منتهى الصلاحية - 310 أجهزة محاليل و117 علبة شمع أسنان و1498 ورق امتصاص دم أسنان و180 علبة زيت أسنان - 124 سير سيارة و12 كاوتش - ميزان و72 جوان سيارة و165 كلبس معدني - 1350 كجم أعلاف بدون بيانات - 40 قطعة حلويات منتهية الصلاحية -41 طفاية حريق و1 برميل بودرة حريق و33 مؤشر حريق منتهى الصلاحية).

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية استمرارية شن هذه الحملات بصفة يومية على كل أماكن بيع السلع الغذائية، للتأكيد على سلامة المنتجات الغذائية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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