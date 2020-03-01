500 دولار فى الساعة.. حبس «شيميل الدقى» 4 أيام

أمر أحمد فؤاد، وكيل نيابة الدقي، وبإشراف المستشار عمر شاهين، رئيس النيابة، بحبس شيميل 4 أيام على ذمة التحقيق عقب إلقاء القبض عليه داخل أحد الفنادق.البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد باصطياد "وائل.ع"، وشهرته مليكة "شاب في هيئة أنثى" الزبائن العرب من داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الدقي وهو يرتدى ملابس حريمي مثيرة، لممارسة الفجور مقابل 500 دولار في الساعة الواحدة.وبإخطار اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيد أيمن حسن، رئيس مباحث آداب السياحة، والمقدم أحمد عز، وكيل مباحث الآداب، من ضبط المتهم داخل فندق شهير بالدقي وهو يرتدى ملابس نسائية ويصعب تمييز نوعه ما إذا كان ذكرًا أم أثنى.وبمواجهته اعترف بأنه يمارس الفجور، وأنه لا يشعر بأي إحساس رجولي وأن ميوله كلها أنثوية، كما يلجأ إلى جلسات الليزر لإزالة الشعر نهائيا من جسده.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.