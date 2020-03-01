تدريب 63 شخصًا على الحاسب الآلى بمركز بلاط (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، اليوم الأحد، ورشة تدريبية على علوم الحاسب الآلي للعاملين بديوان عام المركز، والتي تم تنفيذها بقاعة الحاسب الآلي بالنادي الثقافي الاجتماعي بجمعية تنمية المجتمع ببلاط.حضر الورشة الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة بلاط، وسيد عبد الحي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي ببلاط، واستهدف التدريب 63 متدربًا ومتدربة مقسمين إلى 3 مجموعات، وذلك بناءً على موافقة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بشأن تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للعاملين بديوان عام مركز بلاط والجهاز الإداري، وذلك لرفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية والجهاز الإداري لمركز بلاط.