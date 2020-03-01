الوقاية من «كورونا» في ندوة لـ«مستقبل وطن» بجنوب سيناء

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة جنوب سيناء، ندوة تحت عنوان "فيروس كورونا"، من حيث الأعراض وسبل الوقاية، في إطار حملة التوعية التي أطلقها الحزب، على مستوى محافظات الجمهورية.واستمرارًا للمبادرة التي أطلقتها، أمانة المهنيين بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد الحمامصي، عن إخطار فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، للعاملين بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ بمختلف اللغات الأجنبية، والتي تأتي تحت رعاية جيفارا محمد الجافي أمين الحزب بالمحافظة.وعقدت أمانة المهنيين عدة ندوات بمختلف المنشآت السياحية عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تحت عنوان فيروس كورونا، من حيث "الأعراض وسبل الوقاية"، حيث تقام المبادرة بعدة لغات مختلفة، مثل الإنجليزية والإيطالية والروسية واللغة العربية.وشملت الندوات كيفية اتخاذ الإجراءات لمواجهة تهديدات فيروس كورونا وتوعية كل العاملين والأعراض وأسباب انتقال العدوى وطرق الوقاية.وفي سياق متصل، عقد فريق الطب الوقائي بإدارة الصحة بشرم الشيخ، ندوة تثقيفية، حول الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا داخل العيادات والمنشآت الطبية الخاصة بفنادق شرم الشيخ، بحضور الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.