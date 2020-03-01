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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تجيب لـ «الدستور»عن أهم التساؤلات حول علاج التثدي عند الرجال

الأحد 01/مارس/2020 - 05:06 م
تقرير خاص
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التثدي لدى الرجال مشكلة كبيرة تؤثر على إحساسهم بالرجولة، لذا ظهرت العديد من الأساليب الحديثة التي تركز على كيفية التخلص من تلك المشكلة التي تؤرق العديد من الحالات وتشعرهم بالإحراج.
مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب عن العديد من التساؤلات الخاصة بمشكلة التثدي عند الرجال وطرق التخلص منها.

* ما هو التثدي الذي يصاب به اغلب الرجال؟
- التثدي يعني ان الغدة الثدييه الخاصة بالرجل تكون متضخمة فيظهر حجم الثدي لدى الرجل كبير، اكبر من الحجم الطبيعي، ولا يكون مثل الثدي الرياضي، والتثدي اكثر من نوع فمن الممكن ان يحتوي على دهون او غدد ثدييه، او من الممكن ان يكون مترهل نتيجة لانقاص الوزن او لاجراء جراحات سمنة مفرطة.
* كيف اتأكد من اصابتي بالتثدي؟
- عندما تشعر بالاحراج لبروز حجم الثدي في الملابس خاصة ملابس البحر، او ارتداء ملابس ضيقة، وهناك درجات متفاوتة من التثدي حسب محتوى الثدي ان كان دهون او غدد ثدييه، او سواء هناك ترهلات او لا.
5 معلومات هامة حول التثدي عند الرجال


* ما هي مشاكل التثدي؟
- مشاكل التثدي تكون نفسية لانها تفسد المظهر العام للجسم، كما ان حجم الثدي لدى الرجل يكون مشابه لحجم ثدي المرأة مما يؤثر على شعوره بالرجوله مما يسبب له مشكلة نفسية.
* هل يمكن لمشكلة التثدي أن تنتهي بدون تدخل أو مع الوقت؟
- لا للأسف
* هل توجد علاجات او كريمات موضعية تخلصنا من مشكلة التثدي؟
- حتى الآن لا يوجد، فالكريمات تأثيرها سطحي للغاية وغير مجدي مع التثدي كما إنه لا يوجد علاج لمشكلة التثدي وهذا الحديث غير علمي تماماً.
خطوات اجراء عملية التثدي في مراكز كوينز

* كيف يمكن التخلص من مشكلة التثدي؟
- حسب كل حالة، فإذا كان محتوى الثدي دهون يتم الدخول بواسطة بنج موضعي من خلال فتحة صغيرة، ويتم شفط الدهون المتواجدة، اما اذا كان المحتوى غدد ثدييه أقوم بعمل فتحة 2 سم ويتم ازالة تلك الغدد الثدييه الموجوده، اما اذا كانت ترهلات فيمكن ازالتها بالشق الجراحي، والنتيجة تظهر فورا بعد الانتهاء من اجراء العملية.
* هل نتيجة عملية التثدي دائمة ؟
- نعم النتيجة التي تحصل عليها دائمة ولا تعود الدهون للظهور مرة اخرى.
ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل:
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