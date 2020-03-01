علا عبدالعزيز توقِّع عقد نشر روايتها الأولى «ليلة نور معتمة»

وقَّعت الدكتورة علا عبدالعزيز رياض فودة، عقد نشر روايتها الأولى، مع دار "كاريزما" للنشر والتوزيع، تحت عنوان "ليلة نور معتمة"، على أن يتم طرح الرواية خلال معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته الـ16، والذي سيُقام في الفترة المُمتدة من 13 إلى 23 أبريل 2020م.وتُعَد "ليلة نور معتمة"، التي لم تُفصح "علا" عن أى تفاصيل لها حتى الآن، هى المولود الأول لها، الذي ستخرج من خلاله إلى النور بعد جهد استمر أكثر من 5 سنوات، تملأه بخيالها وثقافتها وخبراتها وتجاربها، ومن المُتوقع أن تُحقق الرواية الأولى لها صدًى واسعًا.علا عبدالعزيز، من أبناء مدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حصلت على ليسانس آداب وتمهيدى ماجستير من كلية الآداب جامعة المنصورة، وحصلت على الماجستير بتقدير ممتاز من كلية الآداب جامعة الزقازيق من خلال دراسة نقدية عنوان الرسالة "الجريمة الأخلاقية في روايتي (مدام بوفاري) لـ جوستاف فلوبير و(الحرام) لـ يوسف إدريس، دراسة مقارنة".وحصلت "علا"، على الدكتوراه في الأدب الفرنسى مع مرتبة الشرف الأولى والرسالة تحت عنوان "البحث عن الهوية أسبابها وآلياتها" عند ماري ندياى من خلال ثلاث روايات هي "لمستقبل أفضل" الصادرة عام 1985م، و"في العائلة" الصادرة عام 1991م، و"روزى كارب" الصادرة عام 2001م، كما أنها عضو اتحاد الكتاب والمثقفين العرب بباريس، وعضو الهيئة الاستشارية بمجلة "رموز عربية" بالمملكة العربية السعودية.