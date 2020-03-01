رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

علا عبدالعزيز توقِّع عقد نشر روايتها الأولى «ليلة نور معتمة»

الأحد 01/مارس/2020 - 05:06 م
الدكتورة علا عبد
الدكتورة علا عبد العزيز
مصطفى عنز
طباعة
وقَّعت الدكتورة علا عبدالعزيز رياض فودة، عقد نشر روايتها الأولى، مع دار "كاريزما" للنشر والتوزيع، تحت عنوان "ليلة نور معتمة"، على أن يتم طرح الرواية خلال معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته الـ16، والذي سيُقام في الفترة المُمتدة من 13 إلى 23 أبريل 2020م.

وتُعَد "ليلة نور معتمة"، التي لم تُفصح "علا" عن أى تفاصيل لها حتى الآن، هى المولود الأول لها، الذي ستخرج من خلاله إلى النور بعد جهد استمر أكثر من 5 سنوات، تملأه بخيالها وثقافتها وخبراتها وتجاربها، ومن المُتوقع أن تُحقق الرواية الأولى لها صدًى واسعًا.

علا عبدالعزيز، من أبناء مدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حصلت على ليسانس آداب وتمهيدى ماجستير من كلية الآداب جامعة المنصورة، وحصلت على الماجستير بتقدير ممتاز من كلية الآداب جامعة الزقازيق من خلال دراسة نقدية عنوان الرسالة "الجريمة الأخلاقية في روايتي (مدام بوفاري) لـ جوستاف فلوبير و(الحرام) لـ يوسف إدريس، دراسة مقارنة".

وحصلت "علا"، على الدكتوراه في الأدب الفرنسى مع مرتبة الشرف الأولى والرسالة تحت عنوان "البحث عن الهوية أسبابها وآلياتها" عند ماري ندياى من خلال ثلاث روايات هي "لمستقبل أفضل" الصادرة عام 1985م، و"في العائلة" الصادرة عام 1991م، و"روزى كارب" الصادرة عام 2001م، كما أنها عضو اتحاد الكتاب والمثقفين العرب بباريس، وعضو الهيئة الاستشارية بمجلة "رموز عربية" بالمملكة العربية السعودية.

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يطرح «أنت جدع » الليلة (صورة)

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

«حرمت يا مستر».. معلم يضرب طالبة على قدميها بـ«الخرزانة» (فيديو)

ما حقيقة نقل حالتي «كورونا» لمستشفى «النجيلة»؟ «الصحة» ترد

الصور

image description

هانى رمزى وليلى علوى فى طريقهما لسوهاج (صورة)

image description

وزير العدل يفتتح مكتب توثيق مدينة نصر ثالث (صور)

image description

الحماية المدنية تنفذ تجربة إنقاذ مواطنين بعد انهيار عقار (فيديو)

image description

جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني في ملتقى الجامعات (صور)

image description

مسابقة لياقة بدنية تكشف كفاءة أفراد الحماية المدنية (فيديو)

الأكثر قراءة

السيسى يجتمع بمدبولى ووزيرة الصحة لمتابعة تطورات «كورونا»

مصر تعلن رفضها ملء خزان سد النهضة.. وترد على مغالطات إثيوبيا بشأن المفاوضات

ما حقيقة نقل حالتي «كورونا» لمستشفى «النجيلة»؟ «الصحة» ترد

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

خطوات قانونية لاستعادة تليفونك المسروق (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

جلستا تصوير لـ روبى فى أقل من 24 ساعة (صور)

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تجيب لـ «الدستور»عن أهم التساؤلات حول علاج التثدي عند الرجال

أعراض مرض الكورونا والتدابير الاحترازية عند ظهورها

الدكتور كريم صبري في حواره لـ«الدستور»: هناك طرق لتفادي فشل تحويل مسار المعدة

الدكتورة دعاء سهيل لـ«الدستور»: يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بأمان

منوعات

الطب البديل يقدم المساعدة في علاج فيروس كورونا 2020

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مقالات الرأي
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: 7 أيام دون «فيسبوك».. هروب من «سجن اختيارى»
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض دسوق السابع للكتاب بكفرالشيخ (صور)

علا عبدالعزيز توقِّع عقد نشر روايتها الأولى «ليلة نور معتمة»

افتتاح برامج الحاسب الآلي بمركز إعداد القادة

العربية للعلوم تطرح رواية «مهما يطُل الزمن» في نسختها العربية