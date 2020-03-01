تفاصيل مهرجان «رؤى» للأفلام القصيرة فى دورته الثالثة

يستعد مهرجان «رؤى» للأفلام القصيرة لانطلاق فعاليات دورته الثالثة، بداية من يوم 11 مارس المقبل، ويستمر حتى يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.ويشارك في المهرجان السينمائي هذا العام، 120 فيلما قصيرا، بما في ذلك أفلام روائية، تسجيلية، تجارب أولى، ومتحركة، تم اختيارها ضمن أكثر من 230 فيلما جرى ترشيحها، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من ورش العمل، لأول مرة منذ افتتاح المهرجان، وأيضًا تنظيم حلقات نقاشية، ومجموعة من الأنشطة التى تحتفل بالثقافة السينمائية المصرية.وسيتم عرض الأفلام المشاركة بالمهرجان في عدد من قاعات الجامعة الأمريكية، أبرزها قاعة "إيوارت" التذكارية، القاعة الشرقية، بالإضافة إلى قاعات معارض "ليغاسي، فيوتشر، ومارغو فيللون".ويتعاون المهرجان هذه السنة، مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة ومدرسة "الجيزويت" للفيلم التحريكي، حيث سيتم تنظيم مجموعة من الأنشطة الهامة، لدعم الفيلم المصري التحريكي.ومن المقرر تكريم المهرجان هذا العام، الناقد الطليعي والمخرج السينمائي الراحل سامي السلاموني، حيث ستعرض له ثلاثة أفلام خلال حفل افتتاح المهرجان.كما ينظم المهرجان، معرضا فنيا يضم مجموعة من أعمال الراحل سامي السلاموني، وأيضًا يضم نماذج من كتاباته النقدية عن أفلام مصرية هامة، بالإضافة إلى تنظيم حلقة نقاش خاصة عن الناقد المميز، يشارك فيها نخبة من الأخصائيين وأصدقاء الراحل.