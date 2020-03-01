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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يجتمع بمدبولى ووزيرة الصحة لمتابعة تطورات «كورونا»

الأحد 01/مارس/2020 - 04:32 م
السيسي
السيسي
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ لمتابعة تطورات موقف الوباء العالمي لفيروس "كورونا" على المستوى الوطني.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "إن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا، وخطة وزارة الصحة الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني".

كما وجه الرئيس بمواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كل الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وأيضا بتشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد.

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