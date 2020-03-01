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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأرصاد»: غدا طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا

الأحد 01/مارس/2020 - 04:29 م
الأرصاد
الأرصاد
هاجر رضا
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد الإثنين، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.


وتابع في تصريحات خاصة للدستور: "هناك شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق على شمال الصعيد، وشبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يتوقع الخبراء رياحًا معتدلة على كل الأنحاء، باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".


وعن حالة البحر المتوسط قال: "خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.8 متر إلى 2.4 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية".

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