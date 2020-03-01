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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محمد الوحش: صندوق «تحيا مصر» لعب دورًا مجتمعيًا هامًا

الأحد 01/مارس/2020 - 04:25 م
محمد الوحش مستشار
محمد الوحش مستشار صندوق تحيا مصر
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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قال محمد الوحش، مستشار صندوق "تحيا مصر"، إن الصندوق لعب دورا مجتمعيا هاما في صناعة وتوفير حياة كريمة للمواطنين منذ إنشائه منذ ٥ سنوات بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محمد الوحش أن الصندوق كانت له إسهامات كثيرة في عدة مجالات منها مبادرة القضاء على فيروس "سي"، مبادرة "نور حياة"، وتوفير المشروعات الصغيرة.

وقال خلال الزيارة التي نظمها صندوق "تحيا مصر" لافتتاح عدد من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج: "جئنا وقلوبنا مفتوحة، وكلنا أمل في غد مشرق، ولرد جزء من الجميل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين".

وأوضح الوحش أن صندوق "تحيا مصر" نجح اليوم في عمل بصمة كبيرة لرسم الفرحة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بافتتاح مدارس ووحدة بيطرية وتوزيع ٢٠ طن لحوم ونحو ٣٠ ألف قطعة ملابس، وتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لـ١٠٠ عريس وعروس، مضيفا: "واليوم نستكمل إنجازات الصندوق بفتح أبواب المستقبل لمائة عريس وعروس وتوفير حياة كريمة لهم".

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق "تحيا مصر"، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار السابق، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج قد افتتحوا عددا من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي نفذها صندوق "تحيا مصر" ومؤسسة "مصر الخير".

حيث تم افتتاح مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشيخ زين الابتدائية المشتركة، بالإضافة إلى افتتاح وحدة بيطرية.

وقال الدكتور علي فتحي، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة "مصر الخير"، إنه بجانب افتتاح مدرسة الشيخ زين الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشيخ زين الابتدائية المشتركة، بالإضافة إلي افتتاح وحدة بيطرية، تم تنفيذ قافلة "نور حياة" بمدرسة الشيخ زين الدين الابتدائية المشتركة، وتسليم ٤٤ جهازا من الأجهزة التعويضية بالثلاث قرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم الطلاب المتفوقين، وذلك ضمن مشروع تطوير مثلث قري الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأضاف الدكتور علي فتحي أن المدراس تخدم نحو ١٧٦٠ طالبا وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، موضحًا أن افتتاح المدارس والوحدة البيطرية يأتي ضمن مشروع تطوير مثلث قري الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطا، مضيفًا أن المشروع يتضمن تنمية متكاملة لهذه القري في قطاعات التعليم والصحة ومراكز الشباب.

كما تضمنت الزيارة افتتاح معرض صندوق تحيا مصر بجامعة سوهاج  ضمن مبادرة دكان الفرحة، لتوزيع ٣٠ ألف قطعة ملابس جديدة فضلًا عن توزيع ٢٠ طنًا من لحوم الهدي والأضاحي، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية.

كما قام صندوق تحيا مصر، خلال الزيارة، بتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على عدد من الفتيات المقبلات على الزواج  في إطار مبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية.

وشارك في الزيارة عدد من الفنانين، منهم ليلي علوي وهاني رمزي ولبلبة وهايدي كرم وعدد من رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات البنوك.

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