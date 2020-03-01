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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: إيقاف تصدير المنتجات الطبية عبر المنافذ الجمركية

الأحد 01/مارس/2020 - 04:24 م
السعودية
السعودية
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أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية «البرية- البحرية- الجوية» لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن القائمة المعتمدة من وزارة الصحة تشمل (الألبسة الواقية- الأقنعة الطبية- البدل الطبية المغلِفة للجسم- النظارات الطبية الواقية- الأقنعة الطبية للوجه)، سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.

وأرجعت الهيئة ذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا بالمملكة، والمتضمنة إيقاف تصدير جميع تلك المنتجات والمستلزمات، إضافة إلى أن ذلك يُمثل اتخاذا للتدابير الوقائية وتوفيرا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وللحفاظ على الصحة العالمية.

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