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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقل النواب: مصنع إدكو أحد أضخم المشروعات فى صناعة الغاز

الأحد 01/مارس/2020 - 04:16 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
عائشة حسن
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أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن مصنع إسالة الغاز الطبيعى بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، أحد أهم التسهيلات المصرية فى صناعة الغاز بمنطقة البحر المتوسط، بل وأضخمها، موضحا أن الطاقة الإنتاجية لمجمع إدكو تبلغ نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأشارـ فى بيان صحفى له اليوم- إلى أن المصنع عند إنشائه ساهم في خلق عدد كبير من فرص العمل للشباب، مطالبا بضرورة منح أولوية لأبناء مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، للتعيين فى مصنع إسالة الغاز بإدكو، مع الحرص على تدريبهم ورفع خبراتهم وكفاءتهم بصورة مستمرة.

وأوضح أن مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز فى منطقة البحر المتوسط، حيث تتواجد بقوة على الخريطة العالمية، خاصة بعد تحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة، وبفضل امتلاكها بنية أساسية قوية وموقعا استراتيجيا متميزا يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين وامتلاكها البنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز.

واختتم كل هذه العوامل تؤهلها وبقوة لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة ونصدر حاليا الغاز المسال للخارج بكميات تبلغ 520 مليون قدم مكعب يوميا عبر مجمع إدكو، مشيرًا إلى ضرورة إحاطة المصنع بالصناعات المغذية له، لضمان استمرار الطاقة الإنتاجية العالية للمصنع وتوفير تكاليف الاستيراد والنقل وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء إدكو.

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