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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كواليس أحدث جلسة تصوير لـ هنا الزاهد (صور)

الأحد 01/مارس/2020 - 04:11 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
غادة موسى
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ظهرت النجمة هنا الزاهد بملابس "كاجوال" فى أحدث جلسة تصوير داخل منزلها، للمبدع إسلام شلبى، فقد عمدت إلى اختيار أماكن هى المفضلة بالنسبة لها كالأرجوحة، ابتعدت عن حمام السباحة لأنها لاتحبذه.

وقال "إسلام" للدستور: على الرغم من أن "هنا" لديها عدد من المعجبين، لاتعقد جلسات تصويرية، وتعتمد على هاتفها المحمول لالتقاط الصور فى كل وقت، فهى تتميز بروح مرحة، وتفضل الضحك فى جميع الأوقات، الأمر الذى أضفى البهجة على "السيشن".

كانت الجلسة التصويرية بعد حوار أجرته معها مجلة "هى" للحديث عن كواليس حياتها بعد الزواج، وطمأنة الجمهور على صحتها، بعد حالة الإعياء التى أصابتها أثناء قضاء إجازة شهر العسل، الأمر الذى اضطرها للعودة إلى مصر.

وعبرت "هنا" عن عدم حبها للكلاب، فيما عدا كلبتها "زيزى" التى تغار منها فى بعض الأحيان بسبب حب أحمد فهمى لها، وينطبق نفس الأمر على عمله، فهو يقضى كثير من الوقت فى التفكير، ويكون ردها "كفاية تفكير فى الشغل".

وأوضحت أن الزواج غيرها كثيرا، فصارت مثل "ربات البيوت"، تخاف قليلا من الحسد، والتفكير فى مستقبلها المهنى، واصفة نفسها بأنها قلوقة ومتوترة، وعن روتينها اليوم فهى معتادة على تناول الفول، ولاتتناول مشروبات ساخنة.


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