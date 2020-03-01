افتتاح برامج الحاسب الآلي بمركز إعداد القادة

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، صباح اليوم الأحد، برامج الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات «NetWork»، وتستمر حتى 12 مارس الجاري، وتنفذ بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي بصلاح سالم، إلى جانب برامج الإدارة المكتبية الحديثة بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي.كما يقام البرنامج الإحصائي المتقدم لحملة المؤهلات العليا، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بصلاح سالم، خلال الفترة من الأول من مارس إلى 9 أبريل 2020، بجانب مجموعة البرامج الإدارية العليا المتمثلة فى برنامج إدارة الجدارات تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.ويأتي ذلك أملًا في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطوير والتغيير السريع الذي يحدث لمواكبة معارف مهارات جديدة للوصول الى المستوى المنشود وسعيًا للرقي والتقدم وتوسيع آفاق التفكير المنظم.