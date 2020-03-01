بنك ناصر: تمويل المصروفات الدراسية لـ1000 طالب

قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إنه إيمانا من البنك بأهمية التركيز على منظومة التدريب والتعليم المهني لقدرته على خلق الملايين من فرص العمل الفعالة، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة غبور للتنمية، نظرا لدور المؤسسة فى تطوير التعليم المهني من خلال المزج بين المناهج الدولية والداخلية والتدريب العملي، وذلك للمساهمة في خلق جيل قادر على العمل بشكل احترافي لديه القدرة على مواكبة التطور في سوق العمل، مشيرا إلى أن هذا التعاون مثال للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومى مع القطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية من خلال تعزيز فرص توظيف الشباب في المجال الفني.وأضاف فاروق أن البنك سوف يقدم تمويل للمصروفات الدراسية لعدد 1000 طالب بمحفظة إجمالية 24 مليون جنيه لتمويل المصروفات الدراسية للطلبة الملتحقين بالبرنامج بدون عائد أو مصروفات إدارية وتصل فترة سداد التمويل إلى 3 سنوات.من جانبه أعرب الدكتور، رؤوف غبور عن سعادته بهذا التعاون، حيث تعد المبادرة النواة الأولى لدعم التعليم المهني والفني في مصر، حيث يجمع برنامج التدريب التشغيلي بين التعليم النظري والتدريب العملي لخريجي الجامعات والمدارس الفنية في مجال صناعة السيارات، كما يقدم تدريبًا على مهارات إدارة الأعمال. ويستمر تدريب خريجي الجامعات لمدة 3 شهور، بينما يمتد للفنيين عبر 3 سنوات.هذا وتفقد الحضور خلال الحفل مبنى أكاديمية غبور الذي يضم الورش التي سيتم فيها التدريب، ثم قاموا بزيارة قاعات التدريس المجهزة بأحدث التقنيات، واستمعوا لشرح تفصيلي لأهداف المؤسسة ودورها في تطوير التعليم المهني وتضييق الفجوة بين مهارات خريجي التعليم الفني والمهارات المطلوبة في سوق العمل.