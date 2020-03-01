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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

الدكتور كريم صبري في حواره لـ «الدستور»: هناك طرق لتفادي فشل تحويل مسار المعدة

الأحد 01/مارس/2020 - 04:08 م
الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري
تقرير خاص
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تعتبر عملية تحويل مسار المعدة الأقوى بين جراحات السمنة المختلفة، فهل يمكن لتلك الجراحة أن تتعرض هي الأخرى للفشل؟ وكيف يمكن تفادى ذلك؟
الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يجيب من خلال حواره مع "الدستور" عن العديد من التساؤلات الهامة المتعلقة بعملية تحويل مسار المعدة

*هل عملية تحويل مسار المعدة من الممكن ان تتعرض للفشل؟
- نعم، فقد تكون العملية تم اجراؤها بشكل غير صحيح في الأصل، او ان تكون العملية تم اجراؤها بشكل جيد ولكن المريض لا يستطيع ان يحافظ عليها ولم يلتزم بتعليمات الطبيب، او ان يكون هناك مانع طبي من انقاص الوزن فعلى سبيل المثال يمكن ان يكون المريض غير قادر على الحركة، ففي البداية سينقص وزنه بعد اجراء العملية ثم يتعرض لثبات الوزن.
*هل يمكن اصلاح فشل عملية تحويل مسار المعدة ؟
- في الاونة الاخيرة ظهرت اساليب لاصلاح تحويل مسار المعدة الكلاسيكي حيث اننا اثناء الاصلاح نكتشف ان المعدة في الاصل حجمها كبير ولم يتم قصها بشكل جيد، ويمكن اصلاحها بتركيب باند او حلقة حول المعدة في تحويل المسار الكلاسيكي والذي يعتبر من اقوى انواع العمليات .

3 اسباب لفشل جراحة تحويل مسار المعدة

* كيف اتفادى فشل جراحة تحويل المسار؟
- عليك اختيار المكان الافضل لاجراء العملية وبعد العملية عليك اجراء اشعة ثلاثية الابعاد حتى تتعرف على شكل المعدة بعد اجراء الجراحة وابعادها والتأكد ان كانت مضبوطة او لا.
*هل بعد اجراء جراحة السمنة يجب عمل ريجيم او حمية غذائية؟
- نعم انت تقوم بعمل تغيير للنظام الصحي، تتناول الطعام الذي يتناسب مع حجم المعدة الجديد، ونقوم بإستبدال المأكولات الثقيلة والمحملة بالدهون بمأكولات خفيفة تناسب معدتك الجديدة.

4 طرق لتفادي فشل جراحة تحويل مسار المعدة


* بماذا تنصح المريض قبل اجراء جراحة مسار المعدة؟
- اتمنى ان المريض يكون على استعداد لمناقشة كافة تفاصيل العملية مع الطبيب الجراح، وعلى الاقل اول ستة اشهر بعد الجراحة يتابع الجراح بشكل متواصل او المتابعة مع الفريق المختص بالتغذية داخل المركز التابع للطبيب الجراح الذي اجرى له العملية، ويجب ان يسير بشكل كامل على تعليمات الطبيب وعلى تعليمات العملية بشكل مضبوط فنحن لا نقوم بعمل ريجيم وحمية غذائية نحن فقط نحتاج لتنظيم تناول الطعام، فالعملية ستجعلك تخسر الكثير من الوزن ويجب ان تحافظ عليها .
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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .


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