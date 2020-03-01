واردات المصريين من الموبايلات تقفز لـ1.6 مليار دولار خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة قد ارتفعت لـ6.1 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 5.9 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 222.3 مليون دولار.واستحوذت سيارات الركوب على الجزء الأكبر من واردات المصريين من السلع المعمرة بقيمة 2.4 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 2.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 200 مليون دولار خلال عام.وجاءت فى مرتبة لاحقة واردات مصر من الهواتف المحمولة للأفراد والتى بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام.فيما قدرت واردات المصريين من ثلاجات ومجمدات 151.8 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 163.1 مليون دولار خلال عام 2018، وواردات غسالات بقيمة 37.4 مليون دولار مقابل 61.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.