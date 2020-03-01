أهالى شارع كمال حمزة بإمبابة يتضررون من صيانة «الإنترلوك»

تضرر عدد من أهالي منطقة إمبابة، بسبب غلق شارع كمال حمزة المتفرع من شارع الأقصر بسبب الصيانة لأعمال الإنترلوك بالشوارع الجانبية التي تنفذها إحدى شركات المقاولات، إلا أن الوضع تسبب في حدوث عدد من الأزمات.شهدت أعمال الصيانة إغلاق الشارع الرئيسي لمدة تجاوزت الـ3 أيام، وتحول المشهد من أعمال صيانة لتلال من الطين وأكوام تراب، وتقدم الأهالي بعدد من الشكاوي لحل الأزمة بشكل سريع كون الشارع رئيسيًا، ما يعوق حركة المارة والسيارات.وقال أحمد عبدالقادر، أحد سكان شارع كمال حمزة، إن الأهالي تقدموا بعدة شكاوي لحي شمال الجيزة لحل الأزمة، التي يعانون منها خاصة أنها تتفاقم مع مرور الأيام وتعوق حركة المارة والسيارات.ومن جانبه أوضح رامي السيد، أن أعمال الصيانة بدأت منذ قرابة أسبوع، وكان مقررًا أن تنتهى، خلال 3 أيام فقط، بالتزامن مع غلق الشارع، إلا أنهم تفاجأوا بتوقف أعمال الصيانة مع تراكم الأتربة والطين، والتي تتسبب في تضرر السكان، مُعلقًا: "الدنيا بتمطر والمياه مع التراب بتتحول لطين وبرك مياه والسكان يتأذون منها، لازم الموضوع يتحل عشان الحركة ترجع تاني للشارع العمومي".أضافت هناء حسن، إحدى سكان الشارع، أن السيارات المارة تحاول البحث عن طرق بديلة لتجنب الأكوام الموجودة في الشارع، لافتة إلى أن تزايد الأتربة تتسبب في عواصف ترابية تضر بصحة السكان، لم يتوقف الأمر على هذا فقط بل إن هناك العديد من المشاجرات طيلة اليوم بسبب الأزمات المرورية بين السائقين علاوة على المارة الذين أصبحت الحركة في الشارع مستحيلة بالنسبة لهم.واستكملت حديثها، بأن الشارع عمومي متفرع من شارع الأقصر، وهما من أكثر الشوارع حيوية في منطقة إمبابة، خاصة أن هناك بعض المواصلات العامة تسلكه وعدد كبير من الطلاب يتوجهون لمدارسهم من خلاله.