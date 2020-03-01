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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأربعاء.. فتح باب الترشح لعمادة كلية التجارة بجامعة طنطا

الأحد 01/مارس/2020 - 04:02 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التجارة للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء 4 مارس 2020 وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوم الأربعاء 11 مارس.

وأوضح "سبع" إنه وفقًا للجدول الزمني تم تخصيص الفترة من يوم الخميس 12 مارس 2020 حتى الأحد 15 مارس لفحص الأوراق من الناحية القانونية وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اعتبارًا من الإثنين 16 مارس حتى الأربعاء 18 مارس ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته، في حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي يوم السبت 21 مارس 2020.

وأضاف رئيس الجامعة أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب أن يكون المتقدم أستاذًا عاملًا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متوليًا أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، على أن يقدم من يرغب فى الترشيح عدد (7) ملفات (أصل + 6 نسخ ) يحتوى كل ملف على طلب الترشيح، وبيان حالة معتمد من الجامعة، والسيرة الذاتية على مسئولية المتقدم، وكافة المستندات المؤيدة لمؤهلات ونشاط المتقدم العلمى والإدارى الموضح فى السيرة الذاتية بما في ذلك المناصب التى تولاها والجوائز التى حصل عليها والأبحاث والدراسات التى أعدها أو شارك فيها، وخطة العمل الخاصة بالمرشح مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.

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