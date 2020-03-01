جورج وسوف يستقبل المعزين في والدته بلافتة الكورونا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" استقبال الفنان جورج وسوف المشاركين في عزاء والدته، الذي أقيم في كنيسة مار إلياس ببلدية كفرون رفقة في سوريا، بلافتة كبيرة وضعها في مدخل سرادق العزاء مكتوب عليها "عذرا.. حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل".رحلت والدة النجم الكبير، يوم الجمعة 21 فبراير الجاري، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ82 عامًا.وشيع جثمانها، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، من كنيسة مار إلياس- كفرون رفقة، في سوريا.