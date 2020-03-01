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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فويس أوف أمريكا: سوريا تسخر من تركيا وادّعاء الانتقام لجنودها

الأحد 01/مارس/2020 - 04:00 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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قالت شبكة "فويس أوف أمريكا" إن الحكومة السورية فضحت كذب أردوغان بشأن انتقامه الواهي من مقتل الجنود الأتراك في إدلب الأسبوع الماضي.

وأوضحت الشبكة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خرج وأكد في تصريحات أنه انتقم من الجيش الوطني الحكومي السوري، وأنه ادعى قتل أعداد كبيرة من القوات السورية وألحق بهم أضرارا جسيمة كبرى ردا على مقتل الجنود الأتراك في إدلب، وذلك بقوله إن القوات التركية قتلت أكثر من 2000 من القوات السورية، ودمرت 300 من مركباتها العسكرية، وقصفت مصنع أسلحة كيميائية شرق حلب.

وبينت الشبكة أن الحكومة السورية ردت على هذه الادعاءات الصادرة عن أردوغان وحكومته، مؤكدة أن غارات مثل هذه التي يدعيها أردوغان كانت ستقتل ملايين الأشخاص في حلب حال حدوثها.

وأشارت "فويس أوف أمريكا" إلى أن أردوغان حاول تهيئة الرأي العام في تركيا والشعب بأنه سيقدم المزيد من الضحايا مقابل طموحاته العثمانية، عندما قال: "تركيا تقاتل في سوريا وليبيا وأماكن أخرى، كما فعلت في الماضي، سيكون هناك المزيد من الضحايا في المستقبل".

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