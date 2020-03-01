خريطة الموانئ الحدودية.. الإسكندرية الأكثر مرورًا للصادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن ميناء الإسكندرية جاء فى صدارة المنافذ الحدودية من حيث قيمة الصادرات المصرية خلال عام 2019، والتى بلغت 8.6 مليار دولار، يليه المطارات بقيمة 6.3 مليار دولار، ثم ميناء السويس بقيمة 5.3 مليار دولار.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن ميناء وادى حلفا لم يسجل أى مرور للصادرات المصرية خلاله على مدار أشهر عام 2019، كما تذيلت القائمة موانئ القصير وسفاجا بقيمة 14.8 مليون دولار، و400.9 مليون دولار بالترتيب.يشار إلى أن جملة صادرات مصر إلى دول العالم قد ارتفعت لـ 30.3 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 29.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه.