الفريق أسامة ربيع يصدر قرارًا بتعيين متحدث رسمي جديد

أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قرارًا إداريًا رقم (146) لسنة 2020 بتكليف جورج صفوت صبحي نيقولا بمهام المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس.يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين الكوادر الشابة بتقلد المناصب الإدارية العليا، لضخ دماء جديدة في الهيكل الإداري للدولة.تتضمن مهام المتحدث الرسمي الرد على استفسارات جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص أية معلومات أو بيانات أو أحداث تتعلق بالهيئة والوحدات التابعة لها.