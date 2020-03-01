أحوال: أردوغان أدخل 40 ألف إرهابي لسوريا سعيًا وراء وهم الخلافة

أكد موقع "أحوال"، التركى، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب من الناتو تنفيذ اتفاق الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة 5 من ميثاقه، عندما قُتل 36 جنديًا تركيًا على أيدي القوات الروسية والسورية في إدلب.وتابع الموقع أن طلب تركيا قد أثار السخرية في الغرب، فأردوغان خانهم باللجوء إلى روسيا وتحداهم وفتح البوابات أمام اللاجئين وساعد على تأجيج الحرب في سوريا، واليوم يطلب دعم الغرب، مضيفا أنه بعد الانتفاضة الشعبية عام 2011 في درعا، والتي كانت بداية الحرب الأهلية في سوريا، واختار أردوغان دعم جماعة الإخوان المسلمين والإرهابيين الذين انتفضوا ضد بشار الأسد، وتصور أردوغان نفسه خليفة لبلاد ما بين النهرين، وهو يقود مجتمعًا عالميًا من السنة من خلال جيشه الإرهابي.ولفت إلى أنه أن وكالة الاستخبارات الوطنية التركية أنشأت الطريق الجهادي السريع من "شانلورفة" في تركيا إلى الرقة، عاصمة داعش في سوريا، وساعدت ما يقرب من 40 ألف إرهابي أجنبي من 100 دولة للعبور إلى سوريا.وأشار موقع "أحوال" إلى أن تركيا كانت القناة الرئيسية للأسلحة والمال، واعتقدت أن انتصار الجهاديين أمر لا مفر منه، ومع ذلك كانت قوات الأسد عنيدة، وقرر أردوغان توسيع الدعم للإرهابيين والإطاحة بالأسد الذي كان قد احتضنه، قبل عام، باعتباره "الأخ العزيز".وأكد الموقع أن تركيا اليوم تقدم نفسها كضحية للأعمال التي قامت بها روسيا وسوريا، وفي الواقع، هي المعتدي، فالصراع المسلح الأخير بين تركيا وروسيا هو نتيجة مباشرة لتقدير أردوغان الخاطئ، لقد كان خطأً استراتيجيًا في الاعتقاد بأن روسيا وسوريا ستتخلى عن إدلب، والنتيجة أن تركيا ستدفع ثمنًا باهظًا بسبب غطرسة أردوغان والحكم السيئ.