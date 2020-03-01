«الصحة» تنفي وجود حالات كورونا في كفر الشيخ

نفت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، وجود أى إصابات بفيروس "كورونا"، وذلك ردًا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن وجود حالات مُصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، بمستشفى حميات كفر الشيخ أو المستشفى الجامعى بكفر الشيخ.وقالت "سلام"، فى بيان لها، اليوم الأحد، أنه لا صحة تمامًا لهذه البوستات المُنتشرة، وأنه لا توجد أى حالات إيجابية أو حتى حالات اشتباه بفيروس "كورونا" المُستجد، مشيرةً إلى أن محافظة كفرالشيخ خالية من أى حالات إيجابية.وأكدت "سلام"، أنه يتم متابعة القادمين من كل الدول الموبوءة يوميًا بمنازلهم لمدة 14 يومًا فترة الحضانة من قبل إدارة الأمراض المعدية والترصد، ومن خلال فرق الطب الوقائى بالإدارات الصحية، لافتةً إلى أن أى حالة يظهر عليها الأعراض سيتم عزلها فورًا بأحد مستشفيات الإحالة.