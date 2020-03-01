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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عنبة: الطيران المدني يشارك الحكومة في مبادرات تشجيع الاستثمار

الأحد 01/مارس/2020 - 03:46 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار عنبة
فاتن غلاب
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استقبل الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اليوم، المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث آليات التعاون المشترك في مجال الاستثمار ودور قطاع الطيران المدني في زيادة حجم الاستثمارات التي تستهدفها مصر خلال الفترة القادمة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، ولفيف من قيادات وزارة الطيران والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، بعض التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر والحلول المقترحة لمواجهتها وخاصة في مجال صناعة النقل الجوي والدور المشترك في تسهيل إجراءات المستثمرين ورجال الأعمال عبر المنافذ الجوية والمناطق الحرة بمصر، خاصة في ظل المناخ الجاذب حاليًا للاستثمار من خلال ما تقدمه الدولة من تسهيلات ومزايا لتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات تنموية في مختلف المجالات.

وأكد وزير الطيران، على مشاركة الوزارة في جميع المبادرات التي تتبناها الحكومة المصرية من أجل تشجيع فرص الاستثمار، ودفع عجلة التنمية والمساهمة في زيادة معدلات الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، مضيفًا أن قطاع الطيران المدني يشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات البناءة في مجال البنية التحتية، وتطوير المطارات المصرية وغيرها من المشروعات التجارية والاستثمارية، بالتعاون مع عدد من الهيئات والجهات الاستثمارية الدولية، والتي تسهم بدور كبير في رفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة من القطاع.

من ناحيته، أعرب المستشار محمد عبدالوهاب عن سعادته بهذا اللقاء، خاصة أن رؤية وزارة الطيران المدني تتوافق مع رؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار، من خلال رعاية برامج الترويج الأجنبي والمحلي ودعم المستثمرين، وتذليل العقبات أمام الشركات والجهات المستثمرة.

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